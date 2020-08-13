В столице Польши сквер назвали в честь генерала УНР

13 августа, 2020, 16:00

13 августа в Варшаве открыли сквер имени генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко

Об этом сообщает Укринформ.

Участие в церемонии приняли представители украинской общины и дипломаты, польские чиновники, потомки генерала Безручко.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что нынешнее событие является подтверждением дружбы и близких отношений между странами.

"В Варшаве будет еще одно место, которое объединяет украинцев и поляков. Без сомнения, Марко Безручко является тем человеком, который объединяет наши народы, который является героем как Украины, так и Польши. В 1920 году под городом Замосць он боролся за свободную Польшу, но также и за Украину, поскольку мечтал о свободной Украине. Он также боролся за то, чтобы Европа была свободной от большевизма и коммунизма", - подчеркнул Дещица.

Заместитель мэра Варшавы Михал Ольшевский подчеркнул, что фигура Безручко неразрывно связана с крупнейшей битвой в истории Польши.

Он назвал сегодняшнее событие не только общей историей двух народов, но и "символикой", поскольку Безручко, как и многие другие украинские офицеры УНР, сражались бок о бок с поляками против большевиков.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отметил "братство по оружию" между Польшей и Украиной. По его словам, фигура Безручко показывает, что поляков и украинский объединяют те же ценности: воля и свобода.

Анатолий Безручко - потомок генерала Безручко, который приехал на официальную церемонию из Украины - рассказал об истории своей семьи, обращая внимание на то, что в коммунистические времена нельзя было упоминать фигуру легендарного предка.

Генерал-хорунжий армии УНР Безручко возглавлял героическую оборону от наступления большевиков польского города Замость в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, в частности был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства.

Варшавская битва или "чудо над Вислой" - это битва польской армии и армии УНР против большевистских войск под командованием Михаила Тухачевского, в которой большевики в августе 1920 года потерпели поражение.