В столице Польши сквер назвали в честь генерала УНР
Об этом сообщает Укринформ.
Участие в церемонии приняли представители украинской общины и дипломаты, польские чиновники, потомки генерала Безручко.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что нынешнее событие является подтверждением дружбы и близких отношений между странами.
"В Варшаве будет еще одно место, которое объединяет украинцев и поляков. Без сомнения, Марко Безручко является тем человеком, который объединяет наши народы, который является героем как Украины, так и Польши. В 1920 году под городом Замосць он боролся за свободную Польшу, но также и за Украину, поскольку мечтал о свободной Украине. Он также боролся за то, чтобы Европа была свободной от большевизма и коммунизма", - подчеркнул Дещица.
Заместитель мэра Варшавы Михал Ольшевский подчеркнул, что фигура Безручко неразрывно связана с крупнейшей битвой в истории Польши.
Он назвал сегодняшнее событие не только общей историей двух народов, но и "символикой", поскольку Безручко, как и многие другие украинские офицеры УНР, сражались бок о бок с поляками против большевиков.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отметил "братство по оружию" между Польшей и Украиной. По его словам, фигура Безручко показывает, что поляков и украинский объединяют те же ценности: воля и свобода.
Анатолий Безручко - потомок генерала Безручко, который приехал на официальную церемонию из Украины - рассказал об истории своей семьи, обращая внимание на то, что в коммунистические времена нельзя было упоминать фигуру легендарного предка.
- Генерал-хорунжий армии УНР Безручко возглавлял героическую оборону от наступления большевиков польского города Замость в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, в частности был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства.
- Варшавская битва или "чудо над Вислой" - это битва польской армии и армии УНР против большевистских войск под командованием Михаила Тухачевского, в которой большевики в августе 1920 года потерпели поражение.
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