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Espreso.tvСпортВ Лиге чемпионов клуба засчитали поражение из-за коронавируса у футболистов

В Лиге чемпионов клуба засчитали поражение из-за коронавируса у футболистов


фото: Getty Images
Косовской "Дрити" засчитано техническое поражение в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов из-за вспышки в клубе коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Матч предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов между косовской "Дритой" и "Линфилдом" из Северной Ирландии не состоялся 11 августа, потому что перед игрой у двух игроков балканского клуба было обнаружено коронавирус.

Всем футболистам "Дриты" пришлось пойти на самоизоляцию. Согласно новым медицинским протоколом и регламентом УЕФА "Дрита" засчитано техническое поражение со счетом 0: 3. "Линфилд" вышел в следующий раунд квалификации, где сыграет с польской "Легией".

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