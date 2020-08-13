В Лиге чемпионов клуба засчитали поражение из-за коронавируса у футболистов
13 августа, 2020, 11:22
Косовской "Дрити" засчитано техническое поражение в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов из-за вспышки в клубе коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Матч предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов между косовской "Дритой" и "Линфилдом" из Северной Ирландии не состоялся 11 августа, потому что перед игрой у двух игроков балканского клуба было обнаружено коронавирус.
Всем футболистам "Дриты" пришлось пойти на самоизоляцию. Согласно новым медицинским протоколом и регламентом УЕФА "Дрита" засчитано техническое поражение со счетом 0: 3. "Линфилд" вышел в следующий раунд квалификации, где сыграет с польской "Легией".
- 12 августа стало известно, что один из игроков "Барселоны" заразился коронавируса перед четвертьфинал Лиги чемпионов против "Баварии".
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