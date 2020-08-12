Футболист "Барселоны" заболел коронавирусом

12 августа, 2020, 13:20

Один из игроков "Барселоны" заразился коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Баварии"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

COVID-19 обнаружены у одного из девяти футболистов, которые начали подготовку к новому сезону. Это Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Ален, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренды в других клубах.

Отмечается, что больной игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

Отдельно отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Игра состоится 14 августа.

В субботу, 8 августа, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" получили последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb