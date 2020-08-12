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Espreso.tvСпортФутболист "Барселоны" заболел коронавирусом

Футболист "Барселоны" заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Один из игроков "Барселоны" заразился коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против "Баварии"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .

COVID-19 обнаружены у одного из девяти футболистов, которые начали подготовку к новому сезону. Это Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Ален, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренды в других клубах.

Отмечается, что больной игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

Отдельно отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Игра состоится 14 августа.

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