Футболист "Барселоны" заболел коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
COVID-19 обнаружены у одного из девяти футболистов, которые начали подготовку к новому сезону. Это Педри, Франсишку Тринкау, Матеус Фернандес, Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваге, Карлес Ален, Рафинья Алькантара, Хуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренды в других клубах.
Отмечается, что больной игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.
Отдельно отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Игра состоится 14 августа.
- В субботу, 8 августа, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" получили последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов
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