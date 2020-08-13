В Беларуси на протест вышли работники БелАЗа

13 августа, 2020, 14:08

В полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников предприятия

"Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, трудно сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить ...

На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи. Но если ничего не изменится, нужно бастовать ", - рассказал один из сотрудников.

Сообщается, что несколько сотен рабочих БелАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху. К заводу также пришли жители Жодино, кричат: "Власть с народом!", "БелАЗ, спасибо". Через дорогу люди выстраиваются в цепь, а автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.

Здесь присутствует руководство города и предприятия. Люди возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись милиции для задержания протестующих.

Руководство завода просит их разойтись.

Основное требование рабочих - чтобы из города убрали ОМОН. Они сказали руководству города, не разойдутся, пока их требование не выполнят. Сотрудники предприятия кричат, чтобы руководитель звонил начальнику жодинской милиции.

Люди возмущены тем, что 9, 10 и 11 августа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БелАЗа.

Кроме того, сообщается, что в Гродно массово вышли на улицу рабочие "Гродножилбуда".

"Работники Гродножильбуда требуют отставки белорусского руководства", - сообщает Наша Нива .

Ранее белорусов призвали "остановить всю страну с самого утра".

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