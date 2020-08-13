УЕФА допустил украинскую команду в Лигу Европы
13 августа, 2020, 21:38
УЕФА допустил черниговскую "Десну" к участию в Лиге Европы
Об этом сообщает официальный telegram-канал "Десны".
Черниговский клуб впервые в истории примет участие в Лиге Европы. "Десна" начнет свой еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда.
Имя соперника станет известно после жеребьевки, которая состоится 1 сентября. Матч запланирован на 24 сентября.
- 11 августа в товарищеском матче черниговская "Десна" победила киевское "Динамо" со счетом 2:1 .
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