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Espreso.tvСпортУЕФА допустил украинскую команду в Лигу Европы

УЕФА допустил украинскую команду в Лигу Европы


фото: Getty Images
УЕФА допустил черниговскую "Десну" к участию в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный telegram-канал "Десны".

Черниговский клуб впервые в истории примет участие в Лиге Европы. "Десна" начнет свой еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда.

Имя соперника станет известно после жеребьевки, которая состоится 1 сентября. Матч запланирован на 24 сентября.

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