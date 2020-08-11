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Espreso.tvСпортПервое поражение Луческу: "Динамо" проиграло "Десне" в товарищеском матче

Первое поражение Луческу: "Динамо" проиграло "Десне" в товарищеском матче


фото: fcdynamo.kiev.ua
В товарищеском матче черниговская "Десна" победила киевское "Динамо" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За киевлян отличился Виктор Цыганков, но кроме забитого мяча украинский вингер также запомнился нереализованным пенальти на 69-й минуте. В составе "Десны" голы забили Александр Филиппов и Илья Шевцов.

Это первое поражение киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. Ранее столичный клуб переиграл "Верес" со счетом 3: 0.

Товарищеский матч

11 августа

"Динамо" (Киев) - "Десна (Чернигов) 1: 2

Голы: Цыганков, 80 - Филиппов, 32, Шевцов, 82

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