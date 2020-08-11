Первое поражение Луческу: "Динамо" проиграло "Десне" в товарищеском матче

11 августа, 2020, 20:00

В товарищеском матче черниговская "Десна" победила киевское "Динамо" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За киевлян отличился Виктор Цыганков, но кроме забитого мяча украинский вингер также запомнился нереализованным пенальти на 69-й минуте. В составе "Десны" голы забили Александр Филиппов и Илья Шевцов.

Это первое поражение киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу. Ранее столичный клуб переиграл "Верес" со счетом 3: 0.

Товарищеский матч

11 августа

"Динамо" (Киев) - "Десна (Чернигов) 1: 2

Голы: Цыганков, 80 - Филиппов, 32, Шевцов, 82

11 августа в другом товарищеском матче "Днепр-1" победил луганскую "Зарю" со счетом 3: 2.