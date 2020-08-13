Убийцу молодого парня на Львовщине взяли под стражу

13 августа, 2020, 17:00

Теперь женщине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Дрогобычской местной прокуратуры. Убийце 23-летнего парня избрана мера пресечения - 60 дней под стражей без права внесения залога. Судить женщину будут по статье Уголовного кодекса Украины умышленное убийство. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 августа около двух часов ночи в Дрогобычский отдела полиции поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одной из квартир в городе Стебник от ранения скончался мужчина. Как выяснили, 28-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, у себя дома ударила ножом в шею 23-летнего мужчину, с которым вместе распивали спиртное в тот вечер.

В результате удара было повреждено левое легкое. Мужчина скончался от сильной кровопотери.