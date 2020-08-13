Убийцу молодого парня на Львовщине взяли под стражу
Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает "Еспресо.Захид".
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Дрогобычской местной прокуратуры. Убийце 23-летнего парня избрана мера пресечения - 60 дней под стражей без права внесения залога. Судить женщину будут по статье Уголовного кодекса Украины умышленное убийство. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 10 августа около двух часов ночи в Дрогобычский отдела полиции поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одной из квартир в городе Стебник от ранения скончался мужчина. Как выяснили, 28-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, у себя дома ударила ножом в шею 23-летнего мужчину, с которым вместе распивали спиртное в тот вечер.
В результате удара было повреждено левое легкое. Мужчина скончался от сильной кровопотери.
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