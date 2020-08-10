Ударила ножом в шею: на Львовщине задержали женщину, причастную к убийству 23-летнего парня
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовщины, передает "Еспресо.Захид".
Сегодня, 10 августа, около двух часов ночи в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение от медиков "скорой" о том, что в одной из квартир в городе Стебник от ранения умер человек. В доме правоохранители обнаружили тело 23-летнего местного жителя с проникающим ранением шеи.
Как выяснили полицейские, ножом погибшего во время бытового конфликта ударила 28-летняя местная жительница. Мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители задержали женщину. Сейчас решается вопрос сообщение ей о подозрении и избрании меры пресечения.
По факту следователи Дрогобычского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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