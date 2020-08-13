Трамп назвал игроков НБА "очень мерзкими и тупыми"

13 августа, 2020, 10:42

Президент США Дональд Трамп назвал игроков Национальной баскетбольной ассоциации гнусными и тупыми

Об этом он заявил в эфире Fox Sports Radio.

Трамп оскорбил баскетболистов, отвечая на вопрос о критике в свой адрес со стороны многих игроков НБА.

"Что ж, я не заметил, чтобы они меня критиковали, но скажу, что меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и просто очень тупые. То, как они обслуживают Китай, как они кланяются Китая, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь гораздо больше денег, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать свою систему, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них здесь есть ", - сказал Трамп.

Многие игроки НБА, среди которых были главные звезды лиги Леброн Джеймс и Стивен Карри, ранее критиковали Трампа.

Напомним, 20 мая футболистка женской сборной США Меган Рапино назвала Дональда Трампа белым националистом .

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