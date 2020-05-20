Лучшая спортсменка мира назвала Трампа белым националистом

20 мая, 2020, 16:16

Футболистка женской сборной США Меган Рапино назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа белым националистом

Об этом сообщает Goal .

По ее словам, в Белом доме сидит белый националист, который сеет ненависть и раздор в стране.

"Сейчас очевидно, что в Белом доме сидит белый националист. Извержение ненависти и травли других по всей стране только увеличили раздор между людьми, добавили отчаяния, чувства тревоги и страха перед будущим. Поклонникам Трампа это никак не облегчит жизнь, серьезно. Для них не сделали ничего. Он не дал им работу, не сделал их жизнь лучше - он просто дал им ложную причину, почему они, возможно, недовольны тем, как живут", - сказала Рапино.

Она также добавила, что иммиграция не приводит к потере рабочих мест, а наоборот - полезна для экономики.

"Мы знаем, что работающие женщины тоже приносят пользу экономике. Мы знаем, что равенство полезно для экономики. И мы знаем, что массовые ограничения наносят ей вред. Они также плохо сказывается на обществе и в долгосрочной перспективе приводят к большим затратам на войну с наркотиками. Кажется, это уже проверено и доказано", - убеждена Рапино.

34-летняя Меган Рапино является двукратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады-2012 в составе сборной США. В 2019 году она стала лучшей футболисткой и бомбардиром ЧМ-2019. Благодаря этому, Рапино была признана спортсменкой года в мире по версии Sport Illustrated.

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