Штаб ООС заявил об отсутствии потерь за сутки, не вспомнили о смерти разведчика
Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. У Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела.
Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности противопехотными миной ПОМ-2.
В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. С начала 13 августа на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет, утверждают в штабе ООС.
В то же время оперативное командование "Север" в ночь на 13 августа сообщило, что "из-за неосторожного обращения с оружием" погиб украинский разведчик .
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