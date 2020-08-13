Штаб ООС заявил об отсутствии потерь за сутки, не вспомнили о смерти разведчика

13 августа, 2020, 07:59

12 августа на Донбассе зафиксировано несколько нарушений огня со стороны российских оккупантов

Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Марьинки и Южного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. У Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела.

Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирования местности противопехотными миной ПОМ-2.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. С начала 13 августа на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет, утверждают в штабе ООС.

В то же время оперативное командование "Север" в ночь на 13 августа сообщило, что "из-за неосторожного обращения с оружием" погиб украинский разведчик .