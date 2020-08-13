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Espreso.tvОбществоНа Донбассе из-за "неосторожного обращения с оружием" погиб украинский разведчик, - командование "Север"

На Донбассе из-за "неосторожного обращения с оружием" погиб украинский разведчик, - командование "Север"

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный разведчик

Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил. Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции и Военной службы правопорядка ", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнование родным и близким умершего защитника Украины.

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