Экстренер сборной Украины возглавит команду из первой лиги

13 августа, 2020, 17:42

Бывший тренер молодежных сборных Украины Александр Головко возглавит "Кремень"

Об этом сообщает footballua.tv.

48-летний Головко вернется к тренерской работе после двухлетнего перерыва. Специалист возглавлял сборные Украины разных возрастов. В частности U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20. Последним местом работы тренера была команда U-21, которую он покинул в 2018-м году.

Перед последним туром первой лиги "Кремень" (Кременчуг) занимает тринадцатое место. Команда набрала 27 очков и имеет отрыв от зоны вылета в 5 баллов.

10 августа экс-игрок "Шахтера" Кристиано Лукарелли стал главным тренером итальянской "Тернаны" .