Рейсы в Дубай, Прагу и Париж: SkyUp анонсировал в конце октября запуск новых направлений из Харькова и Львова
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
"К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева, добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов", - говорится в сообщении.
В пресс-служба отметили, что рейсы из регионов стартуют с 26 октября.
В частности, из Львова SkyUp анонсировал рейсы в Дубай, Неаполь, Прагу, Париж (Бове) и Тель-Авив. Стоимость билетов будет составлять от 1 017 до 4 110 грн в одну сторону без багажа.
Из Харькова SkyUp будет выполнять рейсы в Прагу, Дубай и Париж. Стоимость билетов составляет от 1 692 до 4 206 грн в одну сторону без багажа.
Кроме того, авиаперевозчик добавил рейсы из Киева в направлениях Белграда, Братиславы, Стокгольм, Аммана и Коломбо.
В пресс-службе добавили, что билеты по всем маршрутам уже есть в продаже на сайте авиакомпании.
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