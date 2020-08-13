Рейсы в Дубай, Прагу и Париж: SkyUp анонсировал в конце октября запуск новых направлений из Харькова и Львова

13 августа, 2020, 18:09

SkyUp анонсировал с 26 октября запуск новых рейсов из Харькова и Львова

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева, добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-служба отметили, что рейсы из регионов стартуют с 26 октября.

В частности, из Львова SkyUp анонсировал рейсы в Дубай, Неаполь, Прагу, Париж (Бове) и Тель-Авив. Стоимость билетов будет составлять от 1 017 до 4 110 грн в одну сторону без багажа.

Из Харькова SkyUp будет выполнять рейсы в Прагу, Дубай и Париж. Стоимость билетов составляет от 1 692 до 4 206 грн в одну сторону без багажа.

Кроме того, авиаперевозчик добавил рейсы из Киева в направлениях Белграда, Братиславы, Стокгольм, Аммана и Коломбо.

В пресс-службе добавили, что билеты по всем маршрутам уже есть в продаже на сайте авиакомпании.

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