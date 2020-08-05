Роналду оставили без индивидуальных наград в чемпионате Италии

5 августа, 2020, 09:21

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не получил ни одной индивидуальной награды по итогам футбольного сезона в Италии

Об этом сообщает официальный сайт Серии A .

Криштиану Роналду уступил в борьбе за титул самого ценного футболиста сезона в Италии своему одноклубнику по "Ювентусу" - аргентинцу Дибала. Среди форвардов португальца опередил итальянский форвард "Лацио" Иммобиле, который с 36 голами выиграл у Роналду (31 мяч) спор бомбардиров Серии A.

В общем 35-летний Криштиану Роналду сыграл в нынешнем сезоне за "Ювентус" 45 матчей в различных турнирах, забил 35 голов и отдал 7 результативных передач.

Серия А определила лучших игроков сезона на основе данных Netco Sports. Учитывались матча в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.

Лучший вратарь: Войцех Щенсны ( "Ювентус")

Лучший защитник: Де Врей ( "Интер")

Лучший полузащитник Алехандро Гомес ( "Аталанта")

Лучший форвард: Чиро Иммобиле ( "Лацио")

Открытие сезона: Деян Кулусевски ( "Парма")

Самый ценный игрок (MVP): Пауло Дыба ( "Ювентус")

Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу .

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