Протесты в Беларуси: Польша и страны Балтии готовы стать посредниками между сторонами, - заявление президентов

13 августа, 2020, 18:58

Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением, в котором осудили насилие и предложили посредничество между сторонами конфликта

Заявление обнародовала пресс-служба сайта президента Польши.

Страны призвали власти Беларуси:

немедленно прекратить применение силы против граждан.

освободить задержанных участников акций протеста и прекратить преследования;

немедленно начать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова.

"Мы призываем организовать круглый стол о национальном примирении, в котором примут участие представители власти и гражданского общества. Это было бы ответным шагом на пути к настоящему национальному диалогу", - говорится в заявлении.

Там добавили, что в случае, если белорусские власти сделают это - дверь к сотрудничеству с международным сообществом должна оставаться открытой.

"Мы готовы предложить наше посредничество, чтобы достичь мирного решения в Беларуси и укрепить независимость и суверенитет", - заявили лидеры.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.