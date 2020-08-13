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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: Польша и страны Балтии готовы стать посредниками между сторонами, - заявление президентов

Протесты в Беларуси: Польша и страны Балтии готовы стать посредниками между сторонами, - заявление президентов

Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением, в котором осудили насилие и предложили посредничество между сторонами конфликта

Заявление обнародовала пресс-служба сайта президента Польши.

Страны призвали власти Беларуси:

  • немедленно прекратить применение силы против граждан.
  • освободить задержанных участников акций протеста и прекратить преследования;
  • немедленно начать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова.

"Мы призываем организовать круглый стол о национальном примирении, в котором примут участие представители власти и гражданского общества. Это было бы ответным шагом на пути к настоящему национальному диалогу", - говорится в заявлении.

Там добавили, что в случае, если белорусские власти сделают это - дверь к сотрудничеству с международным сообществом должна оставаться открытой.

"Мы готовы предложить наше посредничество, чтобы достичь мирного решения в Беларуси и укрепить независимость и суверенитет", - заявили лидеры.

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