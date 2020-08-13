Протесты в Беларуси: Польша и страны Балтии готовы стать посредниками между сторонами, - заявление президентов
Заявление обнародовала пресс-служба сайта президента Польши.
Страны призвали власти Беларуси:
- немедленно прекратить применение силы против граждан.
- освободить задержанных участников акций протеста и прекратить преследования;
- немедленно начать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова.
"Мы призываем организовать круглый стол о национальном примирении, в котором примут участие представители власти и гражданского общества. Это было бы ответным шагом на пути к настоящему национальному диалогу", - говорится в заявлении.
Там добавили, что в случае, если белорусские власти сделают это - дверь к сотрудничеству с международным сообществом должна оставаться открытой.
"Мы готовы предложить наше посредничество, чтобы достичь мирного решения в Беларуси и укрепить независимость и суверенитет", - заявили лидеры.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
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