Президент Всемирной боксерской ассоциации подхватил COVID-19
13 августа, 2020, 12:51
Президент Всемирной боксерской ассоциации Джильбертом Мендоса сдал положительный тест на коронавирус
Об этом заявил сам Мендоса, сообщает BoxingScene .
"Друзья, хочу сообщить, что я подхватил COVID-19. Восстанавливаюсь дома, скоро вернусь к работе с еще большим запасом сил и энергии. Призываю вас всех заботиться о себе, следовать рекомендациям специалистов", - сказал Мендоса.
Президент WBA отметил, что, вероятно, заразился на прошлой неделе, когда почувствовал симптомы болезни. По этой причине он самоизолировался и прошел тестирование.
- 12 августа один из игроков "Барселоны" заразился коронавирусом перед четвертьфинал Лиги чемпионов против "Баварии".
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