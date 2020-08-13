Президент Всемирной боксерской ассоциации подхватил COVID-19

13 августа, 2020, 12:51

Президент Всемирной боксерской ассоциации Джильбертом Мендоса сдал положительный тест на коронавирус

Об этом заявил сам Мендоса, сообщает BoxingScene .

"Друзья, хочу сообщить, что я подхватил COVID-19. Восстанавливаюсь дома, скоро вернусь к работе с еще большим запасом сил и энергии. Призываю вас всех заботиться о себе, следовать рекомендациям специалистов", - сказал Мендоса.

Президент WBA отметил, что, вероятно, заразился на прошлой неделе, когда почувствовал симптомы болезни. По этой причине он самоизолировался и прошел тестирование.

12 августа один из игроков "Барселоны" заразился коронавирусом перед четвертьфинал Лиги чемпионов против "Баварии".

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