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Espreso.tvСпортПрезидент Всемирной боксерской ассоциации подхватил COVID-19

Президент Всемирной боксерской ассоциации подхватил COVID-19


фото: BoxingScene
Президент Всемирной боксерской ассоциации Джильбертом Мендоса сдал положительный тест на коронавирус

Об этом заявил сам Мендоса, сообщает BoxingScene .

"Друзья, хочу сообщить, что я подхватил COVID-19. Восстанавливаюсь дома, скоро вернусь к работе с еще большим запасом сил и энергии. Призываю вас всех заботиться о себе, следовать рекомендациям специалистов", - сказал Мендоса.

Президент WBA отметил, что, вероятно, заразился на прошлой неделе, когда почувствовал симптомы болезни. По этой причине он самоизолировался и прошел тестирование.

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