Почти три дня голодания: горсовет Ровно дал добро на строительство жилья обманутым вкладчикам

13 августа, 2020, 12:29

Депутаты поддержали требования около 300 семей

Об этом сообщает депутат Николай Бляшин.

Сегодня на сессии горсовета Ровно согласовали разработать детальный план застройки на ул. Ботанической у реки Устье. Это нужно для компании "Смарт Групп", которая согласилась достроить проблемное жилье обманутым людям. Чтобы добиться такого решения, представители 300 ровенских семей еще 11 августа установили палатки возле здания городского совета и начали голодовку. Они инвестировали средства в ЖК "Шоколад", "Эрсте", "Флагман".

Ранее на сайте городского совета появилось сообщение с комментарием мэра Ровно Владимира Хомка, который так описал проблему: "О голодания, то хочу разъяснить ситуацию, и чего добиваются люди. Действительно существует проблема с жилым комплексом" Шоколад ". Застройщик затягивает достройку и люди не могут получить свои квартиры. Есть новый застройщик, который готов завершить эту работу. но при условии, что ему дадут достроить дома в районе улицы Ботанической. Некоторые депутаты против этого. этот вопрос только к депутатскому корпусу, но не к исполнительной ветви власти . Не буду вмешиваться в ситуацию, имею свою позицию, знаю как голосовать. Но агитировать никого не собираюсь. как проголосуют депутаты - так и будет. Это вопрос не ко мне ".

Депутат Николай Бляшин сообщает , что если многоэтажку таки построят, то повредят рекреационную участок города. Кроме того, это решение сессии не является гарантией для вкладчиков.

"Теперь есть высокая вероятность, что в микрорайоне Басивкут, который сотни лет имел малоэтажную застройку, в рекреационной зоне вырастет жилой квартал", - отметил Бляшин.

Мэр Владимир Хомко сказал активистам, что вопрос с застройкой контролировать.