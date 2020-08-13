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Espreso.tvОбществоОфис президента требует освободить задержанных в Минске украинцев

Офис президента требует освободить задержанных в Минске украинцев


фото: reuters
Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

"По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо ", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

"Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами", - отметил Андрей Ермак.

  • Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.

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