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Espreso.tvОбществоМЗ: К ослаблению карантина не готовы Киев и 11 областей

МЗ: К ослаблению карантина не готовы Киев и 11 областей


фото: 11tv
Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабление карантина

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Состоянию на 13 августа Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.

Поэтому в Киеве и Львовской области загруженность коек, выделенных для пациентов с COVID-19 составляет соответственно 50,17% и 50,65% при необходимом максимума 50%.

В Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях процент выявления составляет соответственно 13,2%, 13,36%, 18,23%, 13,93% и 19,04% при допустимом максимуме 11%.

В Одесской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях динамика при необходимом максимума 10% составляет соответственно 12,06%, 62,18%, 12,68% и 35,89%.

Кроме того, в Ровенской области установлены уровни превышают два показателя: процент выявления составляет 17,74%, а динамика - 14,31%.

  • 12 августа Кабинет министров изменил критерии , по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом.

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