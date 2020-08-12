 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин изменил критерии отнесения регионов Украины к карантинным зонам

Кабмин изменил критерии отнесения регионов Украины к карантинным зонам


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 12 августа, передает РБК-Украина .

Правительство обновило критерии отнесения регионов к карантинных зон и ограничительные меры в каждой из них. В частности, изменили показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине "очень быстро перешли порог в тысячу больных за сутки" и сейчас число продолжает расти.

Министр также отметил, что растет количество людей, которых госпитализируют в больницы.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас определять по трем показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней ", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тыс. В течение 7 дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тыс. за 14 дней.

  • Напомним, Министерство здравоохранения Украины предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на карантинные зоны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать