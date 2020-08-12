Кабмин изменил критерии отнесения регионов Украины к карантинным зонам

12 августа, 2020, 14:43

Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 12 августа, передает РБК-Украина .

Правительство обновило критерии отнесения регионов к карантинных зон и ограничительные меры в каждой из них. В частности, изменили показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине "очень быстро перешли порог в тысячу больных за сутки" и сейчас число продолжает расти.

Министр также отметил, что растет количество людей, которых госпитализируют в больницы.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас определять по трем показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней ", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тыс. В течение 7 дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тыс. за 14 дней.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на карантинные зоны.

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