Когда стреляют, выборы в ОРДЛО проводить нельзя, - Кравчук

13 августа, 2020, 14:02

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нельзя проводить

Об этом он заявил в интервью Украинском радио .

По словам Кравчука, боевикам платит тот, кто их приглашает - страна-агрессор. Поэтому выборы в ОРДЛО проводить нельзя.

"Когда стреляют, выборы проводить нельзя. Кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, там люди добровольцы так называемые. Говорят, есть из Бразилии, Киргизии. Чего приехали туда люди? Зарабатывать деньги, они стреляют, а не защищая землю или желанием убрать эту землю, она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие ", - отметил Кравчук.

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".

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