Футболиста, который забивал сборной Франции, схватили за участие в протестах в Беларуси
Об этом сообщает Прессбол .
Сарока в течение 12 августа не выходил на связь. Позже стало известно, что футболист был задержан 11 августа. Другие подробности неизвестны.
28-летний Антон Сарока сыграл за сборную Беларуси 15 матчей и забил 7 голов. В частности он отличился в матче против Франции в квалификации чемпионата мира-2018.
Сейчас форвард выступает за БАТЭ из Борисова. Ранее играл за минское "Динамо" и бельгийский "Локерен".
Сарока не первый известный спортсмен, которого задержали во время протестов в Беларуси. 12 августа был задержан хоккеиста "Динамо-Молодечно" Илья Литвинова и бойца смешанных единоборств Алексея Кудина.
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