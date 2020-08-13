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Espreso.tvСпортФутболиста, который забивал сборной Франции, схватили за участие в протестах в Беларуси

Футболиста, который забивал сборной Франции, схватили за участие в протестах в Беларуси


фото: Getty Images
В Беларуси за участие в протестах задержан футболист национальной сборной и БАТЭ Антон Сарока

Об этом сообщает Прессбол .

Сарока в течение 12 августа не выходил на связь. Позже стало известно, что футболист был задержан 11 августа. Другие подробности неизвестны.

28-летний Антон Сарока сыграл за сборную Беларуси 15 матчей и забил 7 голов. В частности он отличился в матче против Франции в квалификации чемпионата мира-2018.

Сейчас форвард выступает за БАТЭ из Борисова. Ранее играл за минское "Динамо" и бельгийский "Локерен".

Сарока не первый известный спортсмен, которого задержали во время протестов в Беларуси. 12 августа был задержан хоккеиста "Динамо-Молодечно" Илья Литвинова и бойца смешанных единоборств Алексея Кудина.

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