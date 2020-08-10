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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" стал главным тренером итальянского клуба

Экс-игрок "Шахтера" стал главным тренером итальянского клуба


фото: Getty Images
Экс-игрок "Шахтера" Кристиано Лукарелли стал главным тренером итальянской "Тернаны"

Об этом сообщает официальный сайт "Тернаны".

Команда выступает в итальянской Серии C, третьем дивизионе страны. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона.

44-летний Кристиано Лукарелли уже имеет опыт работы в ряде других итальянских клубов. В частности, "Катании", "Перуджи" и "Мессине".

За свою игровую карьеру итальянский форвард успел поиграть за донецкий "Шахтер", "Аталанту" из Бергамо, испанскую "Валенсию", итальянские "Лечче", "Ливорно", "Торино", "Падова", "Парму" и "Наполи ".

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