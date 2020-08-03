Футболист "Олимпика" перешел в российский клуб
3 августа, 2020, 15:13
Украинский полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов перешел в российский "Тамбов"
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба
О сроке соглашения и деталях контракта не сообщается. Сезон 2019/20 "Тамбов" завершил на 14-й строчке и остался в высшем российском дивизионе.
Последним клубом Виталия Балашова был донецкий "Олимпик", за который с 2018 года нападающий провел 52 матча, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
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