Футболист "Олимпика" перешел в российский клуб

3 августа, 2020, 15:13

Украинский полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов перешел в российский "Тамбов"

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба

О сроке соглашения и деталях контракта не сообщается. Сезон 2019/20 "Тамбов" завершил на 14-й строчке и остался в высшем российском дивизионе.

Последним клубом Виталия Балашова был донецкий "Олимпик", за который с 2018 года нападающий провел 52 матча, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29 июля стало известно, что московский ЦСКА хочет подписать контракт с эксполузащитником "Карпат" Хорхе Карраскальом.