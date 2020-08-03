 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Олимпика" перешел в российский клуб

Футболист "Олимпика" перешел в российский клуб


фото: fc-tambov.ru
Украинский полузащитник донецкого "Олимпика" Виталий Балашов перешел в российский "Тамбов"

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба

О сроке соглашения и деталях контракта не сообщается. Сезон 2019/20 "Тамбов" завершил на 14-й строчке и остался в высшем российском дивизионе.

Последним клубом Виталия Балашова был донецкий "Олимпик", за который с 2018 года нападающий провел 52 матча, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать