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Espreso.tvОбществоАнтирекорд COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 1592 новых случая

Антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 1592 новых случая

Утром четверга, 13 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр СНБО .

За сутки на коронавирус заболели еще 1592 украинца.

13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. Всего проведено 1233925 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 530 пациентов.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 3086 случаев;
Волынская область - 4471 случай;
Днепропетровская область - 1630 случаев;
Донецкая область - 1027 случаев;
Житомирская область - 2266 случаев;
Закарпатская область - 6009 случаев;
Запорожская область - 1010 случаев;
Ивано-Франковская область - 6177 случаев;
Кировоградская область - 733 случая;
г. Киев - 10002 случаи;
Киевская область - 4377 случаев;
Львовская область - 11 474 случая;
Луганская область - 170 случаев;
Николаевская область - 755 случаев;
Одесская область - 4572 случая;
Полтавская область - 516 случаев;
Ровенская область - 7206 случаев;
Сумская область - 754 случая;
Тернопольская область - 3489 случаев;
Харьковская область - 5378 случаев;
Херсонская область - 286 случаев;
Хмельницкая область - 1468 случаев;
Черновицкая область - 7110 случаев;
Черкасская область - 1067 случаев;
Черниговская область - 1107 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа 2020 в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 142 508 сообщений о подозрении на COVID-19.

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