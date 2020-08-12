В Луганской ОГА и прокуратуре Харьковщины зафиксированы вспышки COVID-19

12 августа, 2020, 20:58

12 августа из-за вспышки коронавируса здание Луганской ОГА в Северодонецке закрывают на 14-дневный карантин.

Об этом сообщают пресс-службы Луганской ОГА и прокуратуры Харьковской области.

В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г. Северодонецк с 12 августа 2020 года на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры предосторожности.

ЧАО "Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" рекомендовано ограничить доступ посторонних лиц в здание по адресу проспект Центральный, 59, г. Северодонецк. В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных или видеоконференций.

В ОГА ежедневно будут проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и тому подобное.

Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий.

В прокуратуре Харьковской области коронавирус обнаружили у 7 человек. Однако там решили не закрывать здание на карантин: больных поместили на самоизоляцию. Отмечается, что COVID-19 протекает в легкой форме у всех семи зараженных.

Также в прокуратуре проверили контактных лиц. Им сделали ПЦР-тесты. Они показали отрицательный результат.

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