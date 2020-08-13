Белорусская филармония вышла на забастовку и спела один из неофициальных гимнов страны
Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.
Сотрудники Белорусской государственной филармонии выстроились с плакатами в руках на лестнице своего учреждения и спели молитвенный гимн "Магутны Божа" - песню белорусской эмиграции, написанную после Второй мировой.
Отмечается, что гимн "Магутны Божа" исполняла государственная хоровая капелла им. Шырмы.
Музыку на слова поэтессы Натальи Арсеньевой в 1947 году написал композитор Николай Равенский.
В начале 1990-х "Магутны Божа" предлагали сделать государственным гимном Беларуси.
Никогда еще борьба за свой голос не звучал так красиво. Государственная хоровая капелла им. Ширмы в Белорусской филармонии. Буквы в руках исполнителей формируют фразу: "У меня украли голос". Исполняется религиозный гимн "Магутны Божа". По видео спасибо @sergey_kozlovich pic.twitter.com/JzcQ0HqnQS- Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 13, 2020
- Отметим, к общенациональным протестам в Беларуси 13 августа присоединились работники государственных "Белмедпрепаратов" и БелАЗа
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