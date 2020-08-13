Белорусская филармония вышла на забастовку и спела один из неофициальных гимнов страны

13 августа, 2020, 18:45

13 августа Белорусская национальная филармония присоединилась к протестам в стране и спела "Магутны Божа"

Об этом сообщает "Радио Свобода" в Twitter.

Сотрудники Белорусской государственной филармонии выстроились с плакатами в руках на лестнице своего учреждения и спели молитвенный гимн "Магутны Божа" - песню белорусской эмиграции, написанную после Второй мировой.

Отмечается, что гимн "Магутны Божа" исполняла государственная хоровая капелла им. Шырмы.

Музыку на слова поэтессы Натальи Арсеньевой в 1947 году написал композитор Николай Равенский.

В начале 1990-х "Магутны Божа" предлагали сделать государственным гимном Беларуси.

Никогда еще борьба за свой голос не звучал так красиво. Государственная хоровая капелла им. Ширмы в Белорусской филармонии. Буквы в руках исполнителей формируют фразу: "У меня украли голос". Исполняется религиозный гимн "Магутны Божа". По видео спасибо @sergey_kozlovich pic.twitter.com/JzcQ0HqnQS - Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 13, 2020

Отметим, к общенациональным протестам в Беларуси 13 августа присоединились работники государственных "Белмедпрепаратов" и БелАЗа

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