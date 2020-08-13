Беларусь: к забастовке присоединились еще несколько крупных заводов
13 августа, 2020, 14:41
Самое большее в Республике Беларусь строительное предприятие ОАО "МАПИД" присоединилось к забастовкам
Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA .
Также забастовку начали в Минске на ОАО "Керамин" - одном из крупнейших в Европе производителей керамической плитки, керамического гранита, санитарной керамики и керамического кирпича.
Коллектив предприятия "Белмедпрепараты", одного из крупнейших государственных фармацевтических предприятий Республики Беларусь, также приостановил работу.
Как сообщалось, в полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов.
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