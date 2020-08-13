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Espreso.tvОбществоБеларусь: к забастовке присоединились еще несколько крупных заводов

Беларусь: к забастовке присоединились еще несколько крупных заводов


фото: reuters
Самое большее в Республике Беларусь строительное предприятие ОАО "МАПИД" присоединилось к забастовкам

Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA .

Также забастовку начали в Минске на ОАО "Керамин" - одном из крупнейших в Европе производителей керамической плитки, керамического гранита, санитарной керамики и керамического кирпича.

Коллектив предприятия "Белмедпрепараты", одного из крупнейших государственных фармацевтических предприятий Республики Беларусь, также приостановил работу.

Как сообщалось, в полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов.

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