59,5% украинцев назвали Россию агрессором, "братской страной" - 9,1%, - опрос

13 августа, 2020, 19:09

В конце июля 2020 года 59,5% опрошенных выбрали вариант, что РФ является агрессором, который угрожает существованию Украины как государства

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования центра "Социс" и Центра Разумкова.

На вопрос об отношении к России, 59,5% опрошенных выбрали вариант, что РФ является агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

23,8% респондентов ответили, что считают Россию "обычным соседним государством", с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как со всеми остальными странами.

9,1% опрошенных назвали РФ дружественной и братской страной.

В то же время, 6,9% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

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