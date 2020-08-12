В Украине изменят критерии распределения регионов на карантинные зоны, - Степанов
Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина .
Минздрав решил объединить динамику и количество случаев на 100 тыс. населения в один показатель, исходя из количества новых случаев на 100 тыс. населения в течение 14 дней.
"Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности ... Это будет более понятныйн показатель для всех граждан", - сказал Степанов.
Также, по его словам, Минздрав более четко определил показатель загруженности коек.
"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - добавил Степанов.
- Напомним, 3 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.
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