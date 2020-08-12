В Украине 13 августа определят новые карантинные зоны, - Степанов
12 августа, 2020, 18:45
Завтра, 13 августа, на заседании Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определят новые зоны карантина в Украине
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.
"Очередное заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС назначено на завтра, 13 августа. На нем будет принято решение о новом делении Украины на зоны риска распространения COVID-19", - сказал Степанов.
- Напомним, 12 августа Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом.
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