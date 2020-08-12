 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине 13 августа определят новые карантинные зоны, - Степанов

В Украине 13 августа определят новые карантинные зоны, - Степанов

Завтра, 13 августа, на заседании Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) определят новые зоны карантина в Украине

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.

"Очередное заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС назначено на завтра, 13 августа. На нем будет принято решение о новом делении Украины на зоны риска распространения COVID-19", - сказал Степанов.

  • Напомним, 12 августа Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по зонам заболеваемости коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать