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Espreso.tvМирВ Минске заработали мессенджеры и соцсети

В Минске заработали мессенджеры и соцсети

В Минске около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы Google и "Яндекс"

Об этом сообщает TUT.BY .

Восстановился доступ к онлайн-заказ такси. Зарубежные сайты, по крайней мере у части читателей, работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам через мобильный интернет. Также без использования VPN и прокси запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма с Gmail.

Однако, открыть TUT.BY и Onliner пока получается не у всех.

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