В Минске заработали мессенджеры и соцсети
12 августа, 2020, 09:39
В Минске около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы Google и "Яндекс"
Об этом сообщает TUT.BY .
Восстановился доступ к онлайн-заказ такси. Зарубежные сайты, по крайней мере у части читателей, работают без проблем.
Появился доступ и к другим сервисам через мобильный интернет. Также без использования VPN и прокси запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма с Gmail.
Однако, открыть TUT.BY и Onliner пока получается не у всех.
- Напомним, в Беларуси были проблемы с мобильным интернетом .
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