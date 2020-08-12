В Минске заработали мессенджеры и соцсети

12 августа, 2020, 09:39

В Минске около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы Google и "Яндекс"

Об этом сообщает TUT.BY .

Восстановился доступ к онлайн-заказ такси. Зарубежные сайты, по крайней мере у части читателей, работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам через мобильный интернет. Также без использования VPN и прокси запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма с Gmail.

Однако, открыть TUT.BY и Onliner пока получается не у всех.

Напомним, в Беларуси были проблемы с мобильным интернетом .

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