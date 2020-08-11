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Espreso.tvОбществоВ Беларуси на фоне протестов начал исчезать мобильный интернет - СМИ

В Беларуси на фоне протестов начал исчезать мобильный интернет - СМИ

В областных центрах Беларуси начались проблемы с мобильным интернетом

Об этом сообщает NEXTA.

"Читатели сообщают, что во всех областных центрах страны совсем исчез мобильный интернет", - говорится в сообщении.

По данным Euroradio. люди в центре Минска даже не могут получить СМС.

"Минск, Брест, Гомель, Барановичи, Жлобин, Кобрин - мобильный Интернет выключен" - читатели Нашей Нивы

 

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