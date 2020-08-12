Украина отобрала у Нидерландов место на групповом раунде Лиги чемпионов
Об этом сообщает football.ua .
11 августа "Шахтер" победил "Базель" 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где 17 августа встретится с итальянским "Интером".
Благодаря этой победе, Украина заработала 3 очка (0,6 балла при делении на 5 команд) и поднялась на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА.
Украине удалось опередить Нидерланды, чьи клубы больше не участвуют в нынешнем розыгрыше еврокубков и не смогут обойти нашу национальную ассоциацию.
9 место в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2021/22 гарантирует участие чемпиона страны в групповом раунде Лиги чемпионов, а также участие вицечемпиона в третьем квалификационном раунде самого престижного еврокубка.
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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