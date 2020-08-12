 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Гандзюк: стало известно, в каком суде будет рассматриваться дело по Мангеру и Левину

Убийство Гандзюк: стало известно, в каком суде будет рассматриваться дело по Мангеру и Левину


фото: rfe
Днепровский районный суд Киева рассмотрит по существу дело Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Решение приняли 12 августа по представлению председателя Печерского районного суда.

Обвиняемыми в организации нападения являются председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета Алексей Левин.

  • Верховный суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения дела по заказу убийства активистки Катерины Гандзюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать