Убийство Гандзюк: стало известно, в каком суде будет рассматриваться дело по Мангеру и Левину
12 августа, 2020, 18:00
Днепровский районный суд Киева рассмотрит по существу дело Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк
Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.
Решение приняли 12 августа по представлению председателя Печерского районного суда.
Обвиняемыми в организации нападения являются председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета Алексей Левин.
- Верховный суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения дела по заказу убийства активистки Катерины Гандзюк.
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