Дело Гандзюк: Верховный суд отклонил ходатайство Мангера о переносе рассмотрения в Херсон
4 августа, 2020, 15:01
Верховный суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения дела по заказу убийства активистки Катерины Гандзюк
Об этом сообщила инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.
"Мангер и его защитники очень хотели, чтобы приговор по делу об убийстве Катерины Гандзюк выносил Херсонский суд. Им это было бы очень удобно, ведь в Херсоне все схвачено и местный суд принял бы то решение, которое удобно заказчику убийства Кати", - говорится в сообщении .
Верховный суд отклонил ходатайство. Дело будет рассматриваться в Киеве. Апелляционный суд определит, в каком именно суде.
- Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера об отводе судьи.
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