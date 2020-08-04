Дело Гандзюк: Верховный суд отклонил ходатайство Мангера о переносе рассмотрения в Херсон

Об этом сообщила инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Мангер и его защитники очень хотели, чтобы приговор по делу об убийстве Катерины Гандзюк выносил Херсонский суд. Им это было бы очень удобно, ведь в Херсоне все схвачено и местный суд принял бы то решение, которое удобно заказчику убийства Кати", - говорится в сообщении .

Верховный суд отклонил ходатайство. Дело будет рассматриваться в Киеве. Апелляционный суд определит, в каком именно суде.