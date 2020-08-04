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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: Верховный суд отклонил ходатайство Мангера о переносе рассмотрения в Херсон

Дело Гандзюк: Верховный суд отклонил ходатайство Мангера о переносе рассмотрения в Херсон


фото: rfe
Верховный суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения дела по заказу убийства активистки Катерины Гандзюк

Об этом сообщила инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Мангер и его защитники очень хотели, чтобы приговор по делу об убийстве Катерины Гандзюк выносил Херсонский суд. Им это было бы очень удобно, ведь в Херсоне все схвачено и местный суд принял бы то решение, которое удобно заказчику убийства Кати", - говорится в сообщении .
 
Верховный суд отклонил ходатайство. Дело будет рассматриваться в Киеве. Апелляционный суд определит, в каком именно суде.
  • Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера об отводе судьи.

 

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