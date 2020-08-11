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Espreso.tvОбществоМВД Беларуси сообщило о 2000 задержанных во вторую ночь протестов

МВД Беларуси сообщило о 2000 задержанных во вторую ночь протестов


фото: reuters
В результате массовых протестов в Беларуси в ночь на 11 августа были задержаны более 2000 человек по всей стране

Как сообщили в МВД Беларуси, часть из них задержали "за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

В белорусском силовом ведомстве уточнили, что наиболее массовые акции протеста прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

"В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий", - заявили там.

В МВД Беларуси добавили, что протестующие запускали дымовые шашки и коктейли Молотова, а водители транспортных средств специально тормозили движение.

По словам пресс-службы МВД, пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы. Число пострадавших протестующих не уточняется.

Напомним, сегодня в Беларуси забастовали рабочие нескольких крупных промышленных предприятий.

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