МВД Беларуси сообщило о 2000 задержанных во вторую ночь протестов

11 августа, 2020, 14:38

В результате массовых протестов в Беларуси в ночь на 11 августа были задержаны более 2000 человек по всей стране

Как сообщили в МВД Беларуси, часть из них задержали "за участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

В белорусском силовом ведомстве уточнили, что наиболее массовые акции протеста прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

"В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий", - заявили там.

В МВД Беларуси добавили, что протестующие запускали дымовые шашки и коктейли Молотова, а водители транспортных средств специально тормозили движение.

По словам пресс-службы МВД, пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы. Число пострадавших протестующих не уточняется.

Напомним, сегодня в Беларуси забастовали рабочие нескольких крупных промышленных предприятий.

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