Стало известно, когда стартует новый сезон УПЛ
12 августа, 2020, 16:20
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил план-календарь следующего сезона УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Исполком УАФ провел онлайн-заседание на котором и принял ряд решений по новому сезону украинского футбола.
Согласно плану-календарю, Украинская премьер-лига 2020/2021, в которой примут участие 14 команд, начнется 22 августа 2020 года (базовая дата 1-го тура). Турнир пройдет в классическом формате - два круга. Базовая дата последнего, 26-го тура - 15 мая 2021 года.
- 5 августа сообщалось, что розыгрыш Кубка Украины по футболу в сезоне 2020/21 стартует 25-26 августа.
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