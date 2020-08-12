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Espreso.tvСпортСтало известно, когда стартует новый сезон УПЛ

Стало известно, когда стартует новый сезон УПЛ


фото: Getty Images
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил план-календарь следующего сезона УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Исполком УАФ провел онлайн-заседание на котором и принял ряд решений по новому сезону украинского футбола.

Согласно плану-календарю, Украинская премьер-лига 2020/2021, в которой примут участие 14 команд, начнется 22 августа 2020 года (базовая дата 1-го тура). Турнир пройдет в классическом формате - два круга. Базовая дата последнего, 26-го тура - 15 мая 2021 года.

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