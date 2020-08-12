Стало известно, как "Аталанта" будет играть матч ЛЧ против ПСЖ
12 августа, 2020, 17:15
Итальянский "Аталанта" не будет сидеть в обороне в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ
Об этом сообщает Football-Italia.
Итальянцы останутся командой, которую все знают.
"Аталанта" в этом матче не будет сидеть в обороне. Это сложно, но даже в игре с таким соперником важно не отказываться от своего стиля игры. Мы должны оставаться той командой, которую все знают. Я ожидаю, что Килиан Мбаппе будет в составе ПСЖ. Плюс у них есть Неймар, один из лучших игроков мира. Это настоящий вызов для нас", - заявил главный тренер Джан Пьеро Гасперини.
"Аталанта" завершила сезон Серии А на третьей строчке, команда забила 98 голов в 38 матчах чемпионата Италии.
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Сегодня, 12 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграет против французского ПСЖ.
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