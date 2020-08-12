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Espreso.tvСпорт"Аталанта" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Аталанта" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 12 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала "Аталанта" прошла испанскую "Валенсию" (8: 4 по сумме двух матчей), а ПСЖ одолел дортмундскую "Боруссию" (3: 2).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лейпциг" - "Атлетико".

Лига чемпионов

1/4 финала

12 августа, среда

"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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