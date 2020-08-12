"Аталанта" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
12 августа, 2020, 07:45
Сегодня, 12 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграет против французского ПСЖ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала "Аталанта" прошла испанскую "Валенсию" (8: 4 по сумме двух матчей), а ПСЖ одолел дортмундскую "Боруссию" (3: 2).
В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лейпциг" - "Атлетико".
Лига чемпионов
1/4 финала
12 августа, среда
"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция)
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 10 августа у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
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