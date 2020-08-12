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Espreso.tvОбществоС начала нового "перемирия" на Донбассе погибли 9 оккупантов, - разведка

С начала нового "перемирия" на Донбассе погибли 9 оккупантов, - разведка

По состоянию на 12 августа на территории столкновение украинской армии и росийско-оккупационных войск с 27 июля погибли 9 вражеских военных, еще 15 - ранены

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия, подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными", - говорится в сообщении .

В штабе ООС отметили, что в подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе очень низкое морально-психологическое состояние.

"Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков", - отметили украинские военные.

  • С начала 11 августа зафиксирован один факт нарушения "перемирия" со стороны оккупантов

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