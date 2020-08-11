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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС оккупанты нарушили "перемирие": из гранатомета обстреляли Марьинку

В зоне ООС оккупанты нарушили "перемирие": из гранатомета обстреляли Марьинку

С начала 11 августа зафиксирован один факт нарушения "перемирия" со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

С начала текущих суток, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета возле Марьинки.
 
Военнослужащие огонь в ответ не открывали.
С тех пор провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава боевых потерь и раненых нет
 

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