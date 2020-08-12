"Шахтер" опередил "Челси" в рейтинге УЕФА
12 августа, 2020, 12:32
"Шахтер" опередил английский "Челси" и вышел на 14-е место в рейтинге УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
11 августа "Шахтер" победил швейцарский "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы и поспорит за выход в финал с итальянским "Интером" 17 августа.
Благодаря этой победе дончане опередили "Челси" и вышли на 14-е место. На 12-13-й позициях расположились лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия", у которых по 85 баллов.
Лидером рейтинга остается мадридский "Реал" (134 балла), вторая - "Барселона" (127), третья - мюнхенская "Бавария" (126).
Всего в сезоне 2019/20 "Шахтер" набрал 21 балл.
- Благодаря победе "Шахтера" над швейцарским "Базелем" в Лиге Европы, Украина опередила Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА и гарантировала себе место на групповом раунде Лиги чемпионов-2021/22.
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