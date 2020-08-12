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Espreso.tvОбщество"Путин - военный преступник, Крым - это Украина": координатор протестов в Беларуси, главред NEXTA Протасевич

"Путин - военный преступник, Крым - это Украина": координатор протестов в Беларуси, главред NEXTA Протасевич

Украинский интервьюер Дмитрий Гордон пообщался с главным редактором канала NEXTA live, который увеличил аудиторию в пять раз за последние 4 дня и призвал белорусов к общенациональным забастовкам и протестам

Интервью Дмитрия Гордона с главредом NEXTA live Романом Протасевичем размещено на YouTube.

Роману Протасевичу 25 лет. NEXTA live, имевший 315 тыс. читателей только 9 августа, в день президентских выборов, по состоянию на 19:00 12 августа насчитывает 1,5 млн подписчиков.

На вопрос Гордона, считает ли Протасевич, что Беларусь получит реальную независимость от России до того, как Владимир Путин освободит Кремль, тот ответил:

"Я лично человек с прозападными взглядами и выступаю против углубленной интеграции и Союзного государства. То, как оно выглядит сейчас, для Беларуси означает не только потерю суверенитета, но и вхождение в состав страны, которая считается международным террористом и международным изгоем. Совсем не хочется такой судьбы ни для своей страны, ни для белорусов. Наверное, еще много лет Беларусь не сможет просто отказаться от России. Во-первых, мы очень зависимы от РФ в энергетической сфере, те же нефтеперерабатывающие заводы завязаны на соседнюю страну. Лукашенко пытается крутиться с поставками нефти и газа, но у него не очень получается, потому что он никогда не пытался выстраивать схемы альтернативных поставок энергоресурсов".

Протасевич убежден, что абсолютное большинство белорусов не хотели бы объединения с РФ или возрождения Советского Союза.

"Поколение, которое этого хотело, постарело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться", - отметил он.

На вопрос Гордона, преступник ли Путин, Протачевич сразу ответил:

"Абсолютно. И Крым - это Украина. Может, я скажу довольно банальные слова, но Украина - соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко по Украине называется лукавством. Братья-братьями, соседи-соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Русские - наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться честнее, искать баланс и определяться ".

По словам Протасевича, проект NEXTA уже несколько месяцев работает в Варшаве. Причиной эмиграции Протасевич назвал уголовные дела на авторов NEXTA в Беларуси.

"На каждого из нас в Беларуси возбуждено по несколько уголовных дел. Я уехал в конце ноября прошлого года. Тогда задержали одного человека, связанного с нашим проектом. Ему на белорусско-польской границе подбросили 0,5 г марихуаны. С тех пор он под следствием, дело не сдвинулось, его просто держат в изоляторе. Тогда я заметил за собой слежку. У подъезда стоял "фирменный" тонированный микроавтобус, явно спецслужб. Плюс источники подсказывали, что в ближайшие два-три дня я могу стать следующим. Поэтому пришлось на перекладных выезжать из Минска", - пояснил он.

  • Напомним, Telegram канал NEXTA призвал белорусов выйти на улицы 10 августа и объявил национальную забастовку.

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