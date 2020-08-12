"Аталанта" - ПСЖ: Малиновский и Мбаппе остались на скамейке запасных

12 августа, 2020, 20:59

Сегодня, 12 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает flashscore.ua.

В 1/8 финала "Аталанта" прошла испанскую "Валенсию" (8:4 по сумме двух матчей), а ПСЖ одолел дортмундскую "Боруссию" (3:2).

В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лейпциг" - "Атлетико".

Лига чемпионов

1/4 финала

12 августа, среда

"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция)

"Аталанта": Спортьелло, Толо, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, Де Роон, Дьимсити, Хатебур, Пашалич, Сапата

Запасные: Джельми, Росси, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриель, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли

ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Керера, Маркиньос, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабия, Эррера, Гуе

Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуендо-Мюинга, Дагба

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

10 августа у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".