"Аталанта" - ПСЖ: Малиновский и Мбаппе остались на скамейке запасных
Об этом сообщает flashscore.ua.
В 1/8 финала "Аталанта" прошла испанскую "Валенсию" (8:4 по сумме двух матчей), а ПСЖ одолел дортмундскую "Боруссию" (3:2).
В полуфинале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Лейпциг" - "Атлетико".
Лига чемпионов
1/4 финала
12 августа, среда
"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция)
"Аталанта": Спортьелло, Толо, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, Де Роон, Дьимсити, Хатебур, Пашалич, Сапата
Запасные: Джельми, Росси, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриель, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли
ПСЖ: Навас, Силва, Кимпембе, Керера, Маркиньос, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабия, Эррера, Гуе
Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуендо-Мюинга, Дагба
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 10 августа у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
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