Промоутер Ломаченко назвал возможный бой Усика с Джошуа пародией

11 августа, 2020, 11:50

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что болельщикам не интересен бой украинца Александра Усика против британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Арума, который является промоутером Василия Ломаченко и чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри, фанам не интересны поединки обладателей титулов с обязательными претендентами.

"Наша цель - сделать бой Фьюри - Уайлдер, а затем сразу же Фьюри - Джошуа. Мы нацелены на два подряд поединка между Фьюри и Джошуа. А все эти бои-пародии с всякими неизвестными претендентами ... В конце концов, давайте делать те бои, о которых мечтают фаны. а если Фьюри пройдет Уайлдера, а Джошуа - Пулева, то все будут говорить только об их противостояния ", - сказал Арум.

Он добавил, что болельщикам плевать на желание Александра Усика и британца Дилиан Уайта драться с Фьюри и Джошуа.

"Фьюри и Джошуа тоже заинтересованы в схватке. Получается, что весь мир за то, чтобы увидеть их бой. Всем плевать на прихоти претендента от WBO Усика или на прихоти претендента от WBC Уайта. Болельщикам плевать, понимаете Все хотят увидеть лишь одно - как Фьюри и Джошуа определяют абсолютного чемпиона мира ", - убежден Арум.

Джошуа является обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

8 августа стало известно, что Александр Усик может провести бой против чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа в 2021 году.

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