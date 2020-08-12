Лукашенко: основа протеста - "люди с уголовным прошлым" и "безработные"
12 августа, 2020, 17:07
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что основу протестов в стране составляют "безработные" и "люди с уголовным прошлым"
Об этом он сказал на заседании Совбеза Беларуси, сообщает БЕЛТА .
"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с уголовным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядька по улицам и проспектам". Поэтому я по-доброму прошу и предупреждаю всех: устроиться надо на работу тем, кто не работает", - утверждает Лукашенко.
Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.
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