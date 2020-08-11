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Espreso.tvСпортАмериканский боксер Лопес выдвинул новый ультиматум Ломаченко

Американский боксер Лопес выдвинул новый ультиматум Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес требует от Василия Ломаченко отдать ему часть своего гонорара за бой

Об этом сообщает Boxeo Mundial в facebook.

По словам отца и тренера американца - Теофимо Лопеса-старшего - бой с Ломаченко произойдет, если украинец согласится отдать сопернику часть своего гонорара.

"Поединок состоится. Единственная проблема в том, что Top Rank дает слишком много денег Ломаченко. Ценник Ломы - $ 2 млн, но Top Rank хочет заплатить ему $ 3,2-3,4 млн. Нам же намерены дать на $ 2 млн меньше. Я считаю, что они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал часть своего гонорара. Тогда бой состоится ", - сказал тренер.

Украинец согласился драться за $ 3,25 млн, американцу предложили $ 1,2 млн. Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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