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Espreso.tvОбществоКазахстан восстанавливает авиасообщение с Украиной

Казахстан восстанавливает авиасообщение с Украиной

Казахстан с 17 августа возобновляет международные полеты, в том числе в Украине

Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

"Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки в соответствии с карты Всемирной организации здравоохранения по 17 августа 2020 поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украина и РФ ", - говорится в сообщении.

Авиассообщение будут осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований - измерение температуры, социального дистанцирования, масочного режима, ПЦР тестирования.

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