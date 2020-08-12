Казахстан восстанавливает авиасообщение с Украиной
Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
"Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки в соответствии с карты Всемирной организации здравоохранения по 17 августа 2020 поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украина и РФ ", - говорится в сообщении.
Авиассообщение будут осуществлять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований - измерение температуры, социального дистанцирования, масочного режима, ПЦР тестирования.
- Напомним, лоукост EasyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину.
- В Украине начали взимать сбор за воздушные перевозки .
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